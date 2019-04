ROMA – Stasera, mercoledì 10 aprile, andrà in onda la quinta puntata di “Live – Non è la d’Urso”, il programma di “Canale 5” condotto, naturalmente, da Barbara d’Urso. Il programma andrà in onda alle 21,20 e si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale di “Mediaset”.

Le anticipazioni e gli ospiti. Nel salotto di Barbara d’Urso si alterneranno vari ospiti tra cui Nina Moric, il principe Emanuele Filiberto, Asia Argento, Paola Caruso e Pamela Prati. Quest’ultima dovrà chiarire varie indiscrezioni sul matrimonio, sempre se ci sarà, con tal Marco Caltagirone. Indiscrezioni riportate da “Dagospia”, il sito di Roberto D’Agostino, nelle ultime settimane. Nina Moric, e su questo non ci sono molti dubbi, parlerà anche di Fabrizio Corona e della sua, nuova, incarcerazione. Ma le bella modella parlerà anche della sua nuova passione per la pittura.

Emanuele Filiberto dovrà chiarire il gossip che da giorni rimbalza su alcuni giornali: ha tradito o no la moglie Clotilde? Con Paola Caruso invece si parlerà della sua madre biologica. E finalmente il test del DNA ci permetterà di capire se la donna è davvero sua madre. Ora, caro pubblico tele annoiato d’Italia, non resta che attendere le 21,20 per una nuova puntata di “Live – Non è la d’Urso”.