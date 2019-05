ROMA – Stasera, mercoledì 29 maggio, a “Live – Non è la d’Urso” ci sarà la mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che Pamela Prati aveva detto di aver preso in affido con l’inesistente Mark Caltagirone. Prima che tutta la storia venisse poi smontata pezzo dopo pezzo.

“Mi dissero – racconta – che un produttore cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una fiction. Iniziava così la richiesta di numerosi video, selfie e note vocali che facevano parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare. Nel copione, mio figlio interpretava Sebastian, un bambino italo-spagnolo che veniva dato in affido a un imprenditore. Gli era stato detto di non dirmi nulla perché era una sorpresa per me. Un giorno, la persona dell’agenzia mi disse che lo portava a fare una prova costume ma ho scoperto la verità in tv: portarono mio figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria Pamela Prati e con Milena Miconi. Ora mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali”. Fonte: Live – Non è la d’Urso.