ROMA – Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso è scoppiata una piccola polemica tra Asia Argento e Barbara D’Urso. L’attrice ha accusato il programma di aver mandato in onda una foto della figlia minorenne Anna Lou, avuta dalla relazione con Morgan, ma la D’Urso ha prontamente replicato: “I minori sono sempre tutelati, c’erano i pixel”.

Durante la puntata la D’Urso ha mandato in onda un filmato con le immagini di Morgan e la figlia Anna Lou allora minorenne. Al rientro in studio la Argento, ospite in collegamento del programma, si è detta molto contrariata della scelta: “Avete fatto vedere delle immagini di mia figlia minorenne senza pixellare gli occhi”. La conduttrice allora ha difeso la sua redazione: “In tutti i miei programmi i minori sono sempre tutelati, sono certa che c’erano i pixel su Anna Lou, controllerò immediatamente e se non erano pixellate mi inca**erò anche io”.

Al rientro dalla pubblicità Barbara D’Urso ha confermato che l’immagine di Anna Lou era stata tutelata. Molto probabilmente Asia Argento ha visto il video mandato in onda in un monitor troppo piccolo e per questo motivo ha avuto un’impressione sbagliata. La vicenda si è conclusa con una dichiarazione di Barbara D’Urso: “Garantisco che gli occhi erano pixellati, Asia era in collegamento, le immagini molto piccoline e non se n’è accorta”. (fonte MEDIASET PLAY)