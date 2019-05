ROMA – Continua il giallo che ruota intorno a Pamela Prati e il suo presunto, futuro sposo, Marco Caltagirone. A Live Non è la D’Urso la conduttrice esegue una perizia sulla chiamata ricevuta durante la trasmissione della scorsa settimana. Ma le nozze, previste per oggi 8 maggio, sono state annullate.

Barbara D’Urso durante la serata ha mostrato con immagini esclusive le foto della location, in provincia di Prato, dove si sarebbero dovute svolgere le nozze e nuove testimonianze che riguardano l’ex futuro sposo. Inoltre ha parlato della chiamata che Caltagirone ha fatto nel suo programma svelando la verità emersa dalla perizia telefonica che ha richiesto. Durante la chiamata dell’imprenditore romano si è sentita perfettamente la voce di un’applicazione che pronuncia questa frase: “Per farlo dovresti sbloccare il telefono”. Non poche sono le contraddizioni che circondano il matrimonio.

La Prati proprio nelle ultime ore ha pubblicato un video su Instagram nel quale mostra per la prima volta un uomo seduto alla guida di un auto, di cui però non si vede il volto, che dovrebbe essere proprio Marco Caltagirone. Al video segue un messaggio in cui si definisce capace di intendere e volere, nonostante tutti, oggi, vogliano darle dei consigli per uscire da questa situazione. “Ogni giorno qualcuno ritrova la memoria per andare sul giornale… 10 anni fa… 9 anni fa… ieri… – ha scritto la Prati – tutti vogliono essere me, tutti a darmi consigli (sui giornali ovviamente). Io sono capace di intendere e di volere. Amo e ripeto volevo solo rendervi partecipi. I processi si fanno nelle sedi opportune… Noi andiamo avanti col cuore perché lo abbiamo. Buona serata”. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)