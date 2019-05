ROMA – La telefonata di Marco Caltagirone (o presunto tale) in diretta a Live – Non è la D’Urso. Lui è il sedicente futuro marito di Pamela Prati, sedicente perché nessuno lo ha mai visto e in molti (primo fra tutti, in ordine cronologico, Dagospia) hanno messo in dubbio la sua esistenza. E, a dir la verità, anche in questa occasione non si è fatto vedere.

Queste le sue parole a Barbara D’Urso: “Io sono molto stranito da tutta questa situazione, sono Marco Caltagirone nato a Roma, e io e Pamela dovremmo sposarci fra una settimana. Fra sette giorni sarò in chiesa. Sono molto contrariato perchè stiamo soffrendo tutti e soprattutto Pamela,non mi va di apparire e in questo momento non posso far uscire delle mie immagini. Non posso farmi vedere da nessuna parte, ho un contratto da rispettare. Non mi va di apparire e in questo momento non posso apparire”.

Barbara D’Urso: ” Se è vero che sei così discreto, ma allora perchè non l’hai sposata in segreto?”.

Caltagirone: “Pamela fa parte di questo mondo che io rispetto ed è giusto che lei faccia vedere la sua gioia. Vedere infamate le persone a cui voglio bene è bruttissimo, di tutto il resto se vuoi ne parliamo in trasmissione da te”. (Fonte Mediaset Play).