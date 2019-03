ROMA – Carla Fracci è stata ospite nella prima puntata di Live Non è la D’Urso, il nuovo programma di Canale 5 di Barbara D’Urso.

La Fracci è inciampata in uno scalino e ha rischiato di cadere davanti a tutti gli ospiti. Come si può vedere nel video, la famosa ballerina è riuscita ad evitare il peggio ma in studio e a casa tutti si sono preoccupati.

La D’Urso è corsa a soccorrere la sua ospite e lo stesso ha fatto Cristiano Malgioglio, altro protagonista del nuovo show in prima serata su Canale 5. Per fortuna non è accaduto nulla di grave ma la clip è già diventata virale sui social network e su Twitter.

Carla Fracci è stata invitata dalla D’Urso per commentare le performance da ballerina di Loredana Lecciso: “E’ bellissima, intelligente e ironica. La danza è di tutti e naturalmente non si può impedire di ballarla”, ha dichiarato elegantemente l’etoile. Diverso il giudizio di Malgioglio, che ha invece invitato la pugliese ad appendere le scarpette al chiodo.

Fonte: Mediaset Play