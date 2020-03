ROMA – Dopo la squalifica al Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia affronta le 5 sfere di Live – Non è la D’Urso e torna a parlare del triangolo amoroso con l’ex marito Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. Accusata pubblicamente dal frontman delle Vibrazioni di averlo tradito con il suo migliore amico e testimone di nozze, la Incorvaia ha già chiarito in passato che tra lei e Scamarcio c’era stato solo un bacio. Circostanza comunque smentita dall’attore pugliese, che ha preferito defilarsi dallo scandalo.

A Live – Non è la d’Urso Clizia Incorvaia ha quindi confermato la sua versione: “Se il bacio non fosse stato vero, (con Scamarcio, ndr) poteva querelare me o l’amico per diffamazione, ma non l’ha fatto”, ha detto.

Poi Barbara d’Urso ha mandato in onda un’intervista a una sedicente ex amante di Francesco Sarcina che afferma: “Sono stata con lui 4 anni, la prima volta avevo 17 anni, mi ha usata. Mi disse che le nozze con Clizia erano gossip. Per me lei è una grande calcolatrice, in 4 anni non se ne è mai accorta? Dov’era?”.

La Incorvaia ha quindi replicato: “Badavo a mia figlia Nina. Lottavo e credevo a quello che mi veniva venduto, io sono una donna molto intelligente che si è persa per amore. E’ vero quello che dice perché ho scoperto le chat, lui diceva che erano del suo ex manager e io per anni gli ho creduto. Ci ho messo due anni per perdonarmi. Il tatuaggio baby? Era una mia frase. Lei era una delle tante, faceva sentire tutte importanti. Adesso vivo una nuova storia con un ragazzo fantastico. Me la merito”.

Segue poi il capitolo Gf Vip. L’ex moglie di Sarcina ha dovuto abbandonare il reality dopo alcune sue affermazioni contro Andrea Denver: “Tu sei un pentito, Buscetta”. Prima dell’uscita dalla casa più spiata d’Italia, Clizia si è scusata con tutto il pubblico per le sue parole .

Se Carmelo Abate e Roberto Alessi criticano la grave distrazione di Clizia nel nominare un pentito di mafia (“Persone in Italia come te confondono il termine traditore con pentimento”), Daniele Interrante però preferisce indagare sulla età della donna: “Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più”.

“Dopo 30 anni non dichiaro più l’età come dice mia zia Nuccia – ha detto lei – Io non ho paura di dirla, io non ho paura di niente”, lasciando tutti nel dubbio. In una delle sfere c’è Eleonora Giorgi che non si scaglia contro di lei, ma, al contrario, abbraccia la nuova compagna del figlio Paolo Ciavarro. “Ora voglio concentrarmi su questo periodo bellissimo, voglio vivermi la storia con questo splendido uomo che è Paolo Ciavarro”, ha detto la Incorvaia.

Fonte: Live – Non è la D’Urso