ROMA – Den Harrow, intervistato da Barbara d’Urso, svela perché, dopo essere stato accusato di violenze contro una donna, ha deciso di lasciare l’Italia:

“Sono andato via dall’Italia perché mi vergognavo, sono stato accusato di cose bruttissime. Sono caduto in depressone per mesi, mi vergognavo a uscire per strada. La gente, oltre al pianto dell’Isola, quello sarebbe il meno, mi guardava mi giudicava come il picchiatore, quello picchia le donne. Per cui sono caduto in depressione”.

Uscire di casa era un incubo e condurre una vita normale non era più possibile: “Mi sono affidato a dei medici – racconta – mi sono chiuso in casa e ho convinto la mia compagna a trasferirci”.

E ancora: “Ho raccontato ai social che non stavo più con Daisy Scaramella e da quel momento le accuse e le infamie sui social sono finite”. Oggi, però, Den Harrow può finalmente svelare la verità, confermando che il loro amore è più forte di prima.

Live – Non è la d’Urso, Marco Carta in lacrime dopo il video messaggio del fidanzato

Intervistato da Barbara d’Urso, ospite nel salotto di Live – Non è la d’Urso, Marco Carta, assolto per la vicenda del furto di alcune magliette, non ha trattenuto le lacrime dopo aver visto un video messaggio del fidanzato Sirio.

“Ho capito – dice Sirio – quanto bisogno avevi di me in quel giorno, non abbiamo vissuto un periodo semplice, ma spero di essere stato all’altezza delle tue necessità, in un lampo però le cose sono cambiate con la malattia di papà e tu hai messo da parte le tue preoccupazioni per starmi vicino”.

Marco Carta, visibilmente commosso, spiega “Lui è un amore. In questi mesi c’è stato anche il problema della morte del padre di Sirio e io ho concentrato tutte le mie forze su di lui. Non l’avevo mai detto, anche se quando sono venuto qua il fatto era quasi compiuto, cioè la morte del padre. Non l’avrei mai detta se non l’avesse fatto lui”.

Fonte: Live – Non è la d’Urso.