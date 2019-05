ROMA – Alberico Lemme è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso andata in onda ieri sera, 1 maggio. Il dietologo ha partecipato a l’uno contro tutti, dove “contro” di lui c’era la giornalista Francesca Barra che, all’ennesimo insulto di Lemme, ha deciso di abbandonare lo studio lanciando però uno scoop: “Vergognati sono incinta”.

Francesca Barra, giornalista e compagna di Claudio Santamaria, ha messo sotto accusa le frasi di Lemme a proposito dell’assenza di dolore se i figli dovessero morire – frase che ha scatenato un polverone nella casa del Grande Fratello nelle scorse settimane – perché è una mancanza di rispetto gravissima nei confronti di chi ha perso un figlio. Lemme non si è tirato indietro, ha continuato ad insultarla insistendo in modo particolare sulle dimensioni delle cosce della giornalista. Francesca Barra ha replicato dicendo di non essere grassa ma incinta, e quindi ha deciso di abbandonare lo studio: “Scusa Barbara ma io no sto qui a lasciarmi insultare, sono incinta, quindi me ne vado. Vergogna!”.

La giornalista, 40 anni, ha già tre figli, avuti dall’ex marito Marcello Molfino: Renato, di 13 anni, Emma di 6 e Greta di 3. Per lei quindi è il quarto figlio, il primo con Claudio Santamaria: i due si erano conosciuti nel 2017, nel 2018 il doppio matrimonio prima a Las Vegas poi a Policoro. Santamaria, attore, 45 anni da compiere a luglio, ha invece già una figlia, Emma, nata dieci anni fa dal rapporto con la stilista Delfina Delettrez Fendi. (fonte MEDIASET PLAY)