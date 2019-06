ROMA – Ancora scintille tra Francesca De André e Giorgio Tambellini. Ospiti a Live Non è la D’Urso, i due ex fidanzati non se le sono mandate a dire.

“Guarda come siete belli. Sono il primo traditore seriale, m’è piaciuto questo titolo. Sono venuto a dire che la pausa è finita. Sono venuto a farvi i complimenti perché siete davvero belli” ha ironizzato Giorgio, e Francesca subito ha risposto: “La pausa io la farei in un altro posto. Sei da SERT (Servizi per le tossicodipendenze, ndr) Giorgio, sono sparita e hai buttato la testa sotto la sabbia, con l’alcol e probabilmente anche qualcos’altro“.

La De André gli ha rinfacciato i tradimenti mentre lei si trovava nella Casa più spiata d’Italia: “Mi dispiace che la mia mancanza abbia creato in te tutta questa follia, purtroppo io non meritavo quel comportamento e potevi evitare di utilizzare casa mia come base per i tuoi tour, per andare a fare le seratine milanesi. Vai a farti curare Giorgio Tambellini. Sei fuori come un balcone, devi darti una regolata seria”.

A chi le ha fatto notare che tra lei e Giorgio Tambellini non è stata solo una storiella, la ex gieffina ha replicato: “Non era così, non beveva neanche un bicchiere di vino. Il mio amore pensavo fosse servito anche a quello, quando io sono sparita lui è rientrato in tutte le problematiche che aveva e da cui era uscito con me, sei venuto qua a prendere due euro perché probabilmente neanche i tuoi ti danno più una lira”. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)