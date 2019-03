ROMA – Guido e Ivana, fratelli dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, sono stati ospiti a Live Non è la D’Urso per parlare del rapporto che hanno con il bomber argentino e con sua moglie Wanda Nara. Intervistati da Barbara D’Urso hanno attaccato Wanda: “Lo manipola, sono cinque anni che non parliamo con lui per colpa sua”.

“Io sono venuto qui per sostenere mia sorella (Ivana, ndr) che è stata accusata di volere dei soldi dal fratello. Noi non vogliamo niente da lui ma solo stargli vicino in questo momento di difficoltà” ha detto Guido. La sorella poi interviene e aggiunge: “Chiama nostra madre solo quando gioca in trasferta e Wanda non c’è. Ci sarà qualcosa di strano o no?”. (fonte: Mediaset Play)

Ivana Icardi sarà protagonista nel prossimo Grande Fratello. Ivana sarà una inquilina nella Casa più spiata d’Italia. La notizia era nell’aria da qualche settimana e ora arriva la conferma di Alberto Dandolo su Dagospia. Nel 2016 la cognata di Wanda Nara ha partecipato come concorrente al Gran Hermano, versione spagnola del Grande Fratello. Il Grande Fratello 2019 vedrà Barbara d’Urso conduttrice e partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 8 aprile.