ROMA – Le gemelle Dellai, Silvia e Eveline, sono state ospiti di Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso. Le due, attrici a luci rosse, raccontano come è nata la loro carriera nel mondo dei film per adulti e di come i loro genitori hanno reagito alla notizia. Silvia racconta: “Quando lei mi ha detto che ha fatto questo film ho detto ‘mamma mia, cosa facciamo?’ Sono stata io a dirlo ai nostri genitori. Erano al lavoro, al ristorante e sono andata da loro e ho detto ‘Mamma Eveline ha girato un film per adulti’ e lei era davvero scioccata! All’inizio non ci credeva ma non ha mai visto le immagini. Ha pianto per due anni per questa cosa, adesso l’ha accettata. Cosa deve fare? È la nostra mamma!”.

Le due nel giro di pochissimo tempo hanno sbancato sul web fino ad attirare l’attenzione di Rocco Siffredi che le ha fortemente volute all’interno della sua Academy. “Un’agenzia ci ha chiesto se volessimo girare con lui e l’abbiamo raggiunto a Budapest. Si è dimostrato gentilissimo fin da subito, come se fosse uno zio che conoscevamo da tempo” – hanno confidato qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Il Dolomiti. Le 25enni si sono trasferite a Praga dove vivono da alcuni anni insieme alla madre. Nonostante questo, tornano spesso a Trento, la loro città d’origine. (Fonte: Mediaset Play)