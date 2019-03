Live Non è la D’Urso: Eva Grimaldi e Imma Battaglia annunciano il matrimonio

ROMA – Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposeranno: lo hanno annunciato su Instagram e lo hanno ribadito in tv a Live – Non è la D’Urso.

Questo ha detto Eva su Canale 5: “Mamma ha conosciuto Imma e mi ha detto sempre: se tu sei felice, c’è amore. La mia è una storia semplice, è una storia di cuore”.

E questo aveva scritto poche ore prima su Instagram: “Al cuor non si comanda mai. Che rimanga un segreto: Imma Battaglia mi ha detto ‘Sì’ e al momento lo sa solo Enzo”.

Enzo, cioè Enzo Miccio, famoso wedding planner cui sarà affidata l’organizzazione dell’evento e che per questo ha scritto sui social: “Sarà un matrimonio che parlerà di Eva e di Imma, del loro amore, del loro percorso come coppia e delle loro passioni. Un vero e proprio inno alla semplicità e all’amore, senza mai dimenticare l’anima militante di questo sentimento. Organizzare l’unione di Eva e Imma è per me un’emozione fortissima, poterle accompagnare e guidare in questi mesi mi ha permesso di conoscerle ancora più a fondo e comprendere quanto sia profondo il loro legame. Non c’è niente di più bello dell’amore che trionfa”.

Imma Battaglia invece qualche giorno fa si era scagliata contro il congresso della famiglia di Verona: “A me questi integralisti che a Verona faranno il Congresso Mondiale delle Famiglie dal 29 al 31 marzo mi fanno davvero incaz**re. C’è una sola cosa da fare, andare a Verona in massa sabato 30 marzo per fargli capire che noi non abbiamo paura e li affrontiamo a viso aperto! È ora di dire basta, per questo saremo a Verona con tutti gli amici e le amiche che stanno organizzando la manifestazione contro Pillon, Fontana, Salvini, Smirnov, Akello, Dodon e tutto il resto dei matti che saranno con loro!”. (Fonte Live – Non è la D’Urso).