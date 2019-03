ROMA – Heather Parisi è stata tra gli ospiti della prima puntata di Live-Non è la D’Urso, il nuovo programma in prima serata di Barbara D’Urso.

La showgirl americana è stata al centro di un lungo dibattito sulla maternità. La Parisi ha raccontato dei suoi quattro figli e in particolare della nascita dei gemelli Elizabeth e Dylan, arrivati alla soglia dei 50 anni. Tra un aneddoto e una confidenza è stato impossibile non parlare di Lorella Cuccarini, da decenni nemica della Parisi.

Dopo uno show insieme su Rai Uno nel 2016, le due sono tornate a punzecchiarsi sui social network.

“Lorella Cuccarini? Non so cosa dire… Io sono ironica e ribelle. Detesto il populismo, amo la diversità. Non ho paura di non piacere e sono molto impopolare. Non si possono trasmettere certi personaggi sbagliati. Io voglio parlare di quello che so, non di quello che non so“, ha detto Heather Parisi alla D’Urso.

La ballerina si riferisce alla recente gaffe della Cuccarini a Otto e mezzo: uno scivolone che ha creato scalpore sui social network e che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno, tra cui Maurizio Costanzo. Come reagirà Lorella Cuccarini alle parole della rivale?

Fonte: Mediaset Play