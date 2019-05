ROMA – Ilona Staller è stata ospite a Live Non è la D’Urso, dove ha parlato anche del vitalizio. Cicciolina mette in chiaro subito una cosa. “Non ho messo le mie cose all’asta per sopravvivenza ma perché mi diverto. Ci sono molti fan che vorrebbero le mie cose, i miei tanga, il mio finto fallo che usavo nei miei spettacoli…”. Su quest’ultimo dettaglio la Staller precisa: “Non è un fallo normale, ma un fallo di cristallo fatto a Murano”.

Cicciolina, tempo fa, dalle pagine di Vanity Fair, aveva confessato di non avere più rapporti sessuali da circa tre anni: “Lo faccio a casa, con me stessa, con le mani e qualche oggettino”. Aveva anche svelato che non si innamora da molto tempo e che oramai gli uomini non ci provano neppure con lei: “Con gli uomini no: spesso neppure ci provano, pensano che chissà quali esigenze io abbia, e invece sono una donna come tutte”. Cicciolina, infatti, è alla ricerca dell’amore, di una persona seria: “non voglio uno che assaggia la Cicciolina e poi scompare. Voglio una persona seria, qualcuno che mi voglia bene”. (fonte MEDIASET PLAY)