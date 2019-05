ROMA – Ilona Staller, ospite di Live Non è la D’Urso, ha partecipato all’ “uno contro tutti” dove ha parlato del vitalizio e anche di Rocco Siffredi. Cicciolina ha ricevuto immediatamente i complimenti di Mughini: “Negare che lei sia stata un personaggio notevole, originale e tutto il resto nei primi anni ’80.. solo un cretino potrebbe negarlo”.

Quando si affronta il tema legato al vitalizio, la Collovati sbotta: “Dovrebbe darci i soldi indietro, visto che.. cosa ci ha dato?”. La Staller però snobba le critiche e a chi le chiede come abbia speso tutti i soldi guadagnati in passato, rivela: “Io dal 1987 a 1992 ero col partito Radicale e con Marco Pannella e prima dell’ultimo dei 5 anni io avevo deciso che volevo costituire il Partito dell’Amore. Nessuno sa che avevo un accordo con Marco Pannella che il 60% dei soldi andavano a loro”.

Infine, punzecchiata da Platinette, c’è anche spazio per un cenno a Rocco Siffredi e alle loro ostilità: “Dice un sacco di bugie su di me. Ha inventato delle cose, come che quando giravamo i film io parlavo al telefono. Ti sei sbagliato e hai alcune cose che devi raddrizzare… non quella però!”. (fonte MEDIASET PLAY)