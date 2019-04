ROMA – A Live – Non è la D’Urso va in scena la lite tra Karina Cascella e Nina Moric. La showgirl croata è in studio per raccontare la sua vita e i cambiamenti decisi negli ultimi tempi (come l’aver smesso di aderire a CasaPound, fa notare Vladimir Luxuria).

Tra gli ospiti delle sfere de “l’uno contro tutti”, c’è anche Karina Cascella che attacca subito la Moric: “Secondo me Fabrizio Corona ti ha psicologicamente distrutto i neuroni. Il fatto che non lavori più in televisione probabilmente significa che non riesci ad essere lucida in certi contesti” Karina rincara poi la dose: “Non serve un medico per capire che sei fragile dal punto di vista mentale”.

Immediata la reazione della modella, che non ci sta: “Sei un pessimo esempio per tua figlia e per tutti quelli che soffrono, perché non devi mai permetterti di giudicare gli altri”. Poi prosegue: “Non sei una psicologa, prendi una laurea e poi ne parliamo. Non sei nessuno per giudicarmi”.

Fonte: Live – Non è la D’Urso