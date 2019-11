ROMA – Barbara D’Urso ha ospitato nel suo Live Non è la D’Urso, Laura Desiree, una delle conduttrici di Naked News, il popolare notiziario canadese famoso per le conduttrici che danno le notizie mentre si spogliano davanti alla telecamera. La giornalista è entrata in studio sedendosi accanto all’ex attrice a luci rosse Milly D’Abbraccio. Le due, oltre che scambiarsi complimenti e apprezzamenti, sono state protagoniste di un bacio. Ad apprezzare la giornalista canadese anche Taylor Mega.

Laura Desiree, durante la sua ospitata, ha proposto alla D’Urso un programma come il suo: “Iniziamo a farlo pure in Italia”. La giornalista parla poi del suo lavoro: “Ogni giorno, faccio tutto lo sport, le notizie internazionali”. Poi precisa anche i suoi orari di lavoro: “Dalle 9 di mattina alle 5 del pomeriggio”. Allora Barbara D’Urso le chiede: “Il pubblico cosa dice, è contento?” e la giornalista di Naked News replica: “I canadesi sono un po’ timidi e curiosi, ma sono molto affascinati dal corpo e anche se ci vedono tutti i giorni nude riusciamo sempre a sorprenderli, attirare la loro attenzione, magari leggendo una storia e poi ti togli tutto. E’ un crescere di intensità, facciamo anche dei reportage nudi per strada”.

Fonte: LIVE NON E’ LA D’URSO.