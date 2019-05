Live Non è la D’Urso, Lele Mora: “Con Fabrizio Corona un grande amore”

ROMA – “Tra me e Fabrizio Corona c’è stata una grande passione e un grande amore, che non deve essere solo se**uale, ma può venire dal cuore, dalle attenzioni”. Sono le parole di Lele Mora che, ospite a Live non è la D’Urso, è tornato a parlare del legame vissuto con l’ex re dei paparazzi. “Ha fatto di tutto per lavorare con me – prosegue Mora – Gli ho insegnato molte cose e lui era molto sveglio. L’ho aiutato, gli ho comprato tante cose e nella mia famiglia lo sapevano”. E infine aggiunge: “Sono molto dispiaciuto che sia in carcere, perché non si augura a nessuno. Forse lui ha esagerato in alcune cose credendo di essere onnipotente”.

Lele Mora ha poi parlato di Gennaro Lillo, concorrente del Grande Fratello ed ex di Lory Del Santo. “Ha avuto una storia con la Del Santo. Voleva partecipare al Grande Fratello. Oggi può trovare una forma pura”, ha confidato ancora Mora. “Mi è sembrato in forma ed estroverso. Ho visto che cerca di sfoderare il sorriso, ce la sta mettendo tutta per far uscire il suo lato solare. È un ragazzo molto educato. Di base, se si lascia andare, è molto carino, poi è chiaro che ogni persona cela dei lati particolari del proprio carattere che non voglio svelare ora perché è troppo presto”. (fonte MEDIASET PLAY)