ROMA – “Non ho nulla contro Romina Power è la madre dei fratelli dei miei figli. Avrò sempre rispetto per lei…”. Sono le parole di Loredana Lecciso a Live Non è la D’Urso dove ha parlato anche del suo rapporto teso con Romina Power per via dei vari gossip legati al loro rapporto con Al Bano.

La Lecciso, non nascondendo il suo dispiacere per questa situazione venutasi a creare in questi ultimi anni, ha lanciato un appello: “Da parte mia c’è grande apertura nei suoi confronti…Invito Romina in questa trasmissione per andare nell’ascensore a stringerci la mano finalmente…”. Barbara D’Urso, sorpresa da questo invito lanciato dalla Lecciso, ha dichiarato: “Io ne sarei onoratissima…”.

Loredana Lecciso inoltre ha rivelato un clamoroso retroscena, dopo che Simona Izzo le aveva chiesto il motivo per cui non si sia mai sposata con il cantante di Cellino San Marco: “Avevamo deciso di sposarci. Poi sono subentrati dei problemi che non voglio dire per pudore. Nel momento in cui me l’ha chiesto è come se mi avesse sposata…”.

Fonte: LIVE NON E’ LA D’URSO