ROMA – Marco Carta, ospite a Live Non è la D’Urso per parlare del Congresso sulla famiglia, ha raccontato la sua scelta di fare coming out, spiegando anche le parole di Mahmood nei suoi confronti. Quest’ultimo ha specificato che è sbagliato fare coming out di fronte al pubblico, criticando chi va da Barbara D’Urso a parlarne. Marco Carta ha sempre tenuto molto alla sua privacy, ma ha tenuto a specificare che lo stesso Mahmood, circa un anno fa, la pensava diversamente.

“Ho trovato un articolo su internet di Mahmood, di un anno fa, dove diceva che fare coming out andava sempre fatto, in qualsiasi forma e in qualsiasi modo” ha detto Marco Carta.

Anche la D’Urso ha voluto rispondere al vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo: “A me Mahmood piace tantissimo. Però voglio dirgli che quotidianamente mi fermano e mi ringraziano per quello che faccio per i gay. Che lui o qualcun’altro mi dica che è sbagliato che quello faccio io lo continuerò a fare”.

Infine non è passata inosservata la battuta di Imma Battaglia, compagna di Eva Grimaldi: “Ha fatto i soldi…” facendo il versetto alla canzone di Mahmood. (fonte: Mediaset Play)