ROMA – Max Felicitas è stato ospite a Live Non è la D’Urso, dove ha raccontato della sua passione per Carmen Di Pietro e Lory Del Santo. Non appena è entrato in studio e ha visto la Di Pietro, ha dichiarato che dal vivo è ancora meglio e sarebbe “pronto a farle di tutto, anche ora“. La donna, lusingata, ha quindi dichiarato che, se Lory Del Santo fosse d’accordo, la sua fantasia potrebbe diventare realtà, aggiungendo di essere single e di non avere un rapporto da un paio di anni.

“Però se lei è da sola posso concentrarmi di più“, ha quindi replicato Max Felicitas al quale la Di Pietro ha subito ribattuto: “Così non vale però”. Il giovane ha quindi dichiarato che il suo sogno fin da bambino è quello di conoscerla e portarla a cena “anche se ovvio, il mio fine è quello di concretizzare“. Carmen Di Pietro alla fine ha accettato l’invito: “E allora facciamo sta cena figlio mio. M portami almeno un fiore”.

Max Felicitas aveva già esternato i suoi desideri in una intervista a La Zanzara qualche giorno fa: “Mi toccavo pensando a Lory Del Santo e Carmen Di Pietro, mi piacerebbe concretizzare: è stata sempre una cosa dietro la mia fantasia. Vorrei realizzare una cosa a tre con loro due”. Il giovane friulano aveva anche detto di “ammirare” Maria Elena Boschi: “E’ il mio sogno erotico. Vorrei incontrarla per darle un mazzo di rose ed invitarla fuori a cena. Non ho ancora avuto l’occasione di incontrarla dal vivo. Diciamo che mi provoca delle emozioni quando la vedo. Poi averla in un film sarebbe un sogno, impossibile”.

Fonte: LIVE NON E’ LA D’URSO.