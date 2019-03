ROMA – Una frase omofoba contro Vladimir Luxuria è stata pronunciata dal dottor Alessandro Meluzzi durante la prima puntata dello show Live – Non è la D’Urso.

Ospite del programma di Barbara D’Urso, Meluzzi si è lasciato andare ad una frase davvero infelice. Ha sostenuto, in merito all’intervista ad Heather Parisi, di far girare “le pal**” a Luxuria per delle frasi inerenti al discorso affrontato in studio dalla conduttrice.

Al centro delle polemiche vi era la gravidanza della Parisi portata avanti con la fecondazione assistita nel 2009. Ad oggi, Heather ha quattro figli. Gli ultimi due gemelli di 8 anni sono il frutto dell’amore del suo compagno Umberto, col quale fa coppia fissa dal 2005.

Sembra strano che, la padrona di casa, da sempre al fianco degli omosessuali, non sia intervenuta. Purtroppo, la frase ha fatto il giro del web. Allo stesso tempo, Vladimir Luxuria non ha raccolto nessuna provocazione.

Tutti hanno evidenziato la frase omofoba contro Luxuria. Anche se nessuno ha raccolto questa provocazione, Heather Parisi ha svelato un retroscena della sua canzone “Disco bambina”. La Parisi ha raccontato di quando, vivendo a San Francisco, da piccola con la paura di essere sempre presa in giro, veniva chiamata “froc*a” per il suo stile sempre e comunque più mascolino. (Fonte: Mediaset Play)