ROMA – Mercedesz Henger è stata ospite a Live Non è la D’Urso dove ha raccontato la verità sul padre. La figlia di Eva Henger ha rivelato di aver scoperto una decina di anni fa, che il suo padre biologico non è Riccardo Schicchi, ma un altro uomo con cui non ha mai avuto alcun rapporto: “Lui vive in Germania e ha una famiglia ma a me non interessa. Io una famiglia ce l’ho”.

Mercedez ha rivelato di aver parlato solo una volta con il suo padre biologico. Una breve telefonata fatta quando la 28enne stava per partire per andare a studiare a Londra. L’uomo, secondo quanto raccontato da Mercedesz, aveva prontamente precisato di non avere soldi da prestarle.

La figlia di Eva Henger ha ammesso che per lei il suo vero padre è stato e resterà sempre Riccardo Schicchi: “Padre è chi ti cresce e lui c’è sempre stato. Non mi ha fatto mancare nulla”. Poi sul finale una sorpresa per lei: un video con alcune foto che la ritraggono con il papà scomparso troppo presto. Un momento che ha commosso Mercedesz che ha detto: “Mi spiace solo che avrei voluto passare tanti altri momenti con lui”.

Fonte: LIVE NON E’ LA D’URSO.