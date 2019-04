ROMA – Ancora bufera su Morgan che, ospite a Live Non è la D’Urso, è stato costretto a fronteggiare il fuoco doppio delle sue ex, Asia Argento e Jessica Mazzoli, che lo accusano di essere un padre assente, sia economicamente che fisicamente. Ma è stato il confronto con Ivan Cattaneo il momento più intenso della serata, durante il quale il cantante potrebbe essersi lasciato sfuggire una bestemmia.

A incastrarlo è un video diffuso su Twitter dal sempre attento Trash Italiano nel quale Cattaneo lo incalza e Morgan sembra andare su di giri. “Quando vedremo il vero Morgan?”, gli chiede l’ex gieffino accusandolo di essersi dedicato ai grandi della musica come Sergio Endrigo, Gino Paoli e De Andrè “sottraendo la sua arte per interpretare altre cose”.

“Facevi delle cose fuggendo dal Morgan artista!”, insiste ancora Cattaneo, mentre Morgan fatica a restare calmo e si tiene il volto tra le mani. A quel punto con la testa chinata il cantautore borbotta qualcosa che alle orecchie dei più attenti è suonata come una imprecazione piuttosto grave. Sebbene il labiale non sia leggibile, il video ha fatto rapidamente il giro del web e numerosi telespettatori hanno commentato indignati l’eventuale caduta di stile.

Per verificare con le vostre orecchie ecco il link al video incriminato: https://twitter.com/trash_italiano/status/1113580090703720449

Morgan si sta preparando in questi giorni al debutto come coach di The Voice of Italy, in onda dal prossimo 23 aprile. Ma le polemiche sulla sua vita privata prima e la presunta bestemmia poi non accennano a fermarsi.