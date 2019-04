ROMA – Nina Moric è stata ospite dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso dove ha parlato del suo ex marito, Fabrizio Corona. E proprio su Corona, rispondendo a una domanda di Karina Cascella, ha dichiarato: “Assolutamente sì, risposerei Fabrizio altre centomila volte. Ora ho ottimi rapporti con il padre di mio figlio”.

Karina e Nina si sono scontrate dicendosene di tutti i colori. Prima l’opinionista le ha chiesto se la sua carriera avrebbe preso un’altra strada se non avesse mai conosciuto Corona e poi le ha chiesto se alla luce di tutto ciò lo avrebbe mai risposato. Nina ha risposto assolutamente di sì ribadendo l’ottimo rapporto che ora intercorre tra loro. Successivamente Karina le ha detto che appariva mentalmente fragile. La replica della modella croata non è mancata: “Non puoi permetterti di dirmi che sono fragile mentalmente, sei un pessimo esempio per tua figlia, sei una persona senza scrupoli”.

“Tra girare un video con Ricky Martin, sfilare per Versace e fare Uomini e Donne c’è una bella differenza” ha chiosato Nina Moric. Un chiaro riferimento all’ex lavoro della Cascella. Barbara D’Urso allora è intervenuta dicendo che non c’è nulla di male ad aver fatto quel programma visto e considerato che è condotto da Maria De Filippi, una delle più grandi professioniste del mondo della televisione italiana. (fonte MEDIASET PLAY)