ROMA – Marco Caltagirone esiste veramente? E se esiste, si è davvero sposato con Pamela Prati in comune ed è ora in attesa di sposarsi anche in chiesa? A tirare fuori lo scoop sulla presunta falsa esistenza del marito dell’ex star del Bagaglino è stato Dagospia che ha svelato il fatto che la Prati, secondo i documenti del Comune di Roma, risulti ancora nubile.

Della vicenda se n’è parlato anche a Live – Non è la d’Urso in onda la sera di oggi, mercoledì 10 aprile, su Canale 5. Ospite in studio la manager della showgirl, Eliana Michelazzo, che conferma l’esistenza dello sposo e smentisce i dubbi di Dagospia.

“Mark Caltagirone esiste, – dice la Michelazzo – è tutto pronto per il matrimonio [in chiesa]”. La Michelazzo continua: “A noi hanno detto che abbiamo costruito tutto questo perché Pamela andasse in televisione ma non è vero, abbiamo le mail di Mediaset e Rai che chiedono Pamela in televisione”.

Marco Caltagirone resta una delle figure più oscure del momento. Le parole della manager di Prati vengono infatti smentite da Wanda Ferro, un’onorevole di Fratelli d’Italia. La Ferro ha affermato di non aver mai conosciuto Caltagirone, negando quindi le voci su un loro matrimonio di cui si era parlato nei giorni scorsi .

Anche Antonella Grippo, colei che dovrebbe far parte dell’ufficio stampa di Caltagirone, afferma di non averlo mai incontrato di persona. La Grippo ha raccontato a Dagospia di essere solo stata “contattata, tramite messaggeria Facebook, da tale Mark Caltagirone e, poi, rintracciata al telefono dal sedicente Caltagirone che mi offriva di svolgere per lui mansioni di ufficio stampa. Ho chiesto al medesimo di propormi, via mail, una bozza di contratto che non è mai arrivata”.

Prosegue Antonella Grippo: “Dopo di che, lo stesso mi ha proposto, preliminarmente, di fargli un’intervista telefonica. Ho accettato e traendo spunto dal suo ‘profilo’Facebook, ho elaborato le domande e costruito il pezzo. Non ho mai incontrato questa persona, non ho mai sottoscritto alcun contratto. Anzi, dopo aver realizzato l’intervista, ho insistito per ottenere un incontro con il medesimo per capire se la proposta di lavoro fosse concreta. Ma non ho risolto alcunché. Nel dubbio che si trattasse di una cosa poco chiara e non sapendo con chi avessi realmente parlato al telefono per intervista, ho rimosso il pezzo in tempi non sospetti. Non esiste alcuna forma contrattuale da me sottoscritta e non sono mai intercorsi rapporti di lavoro con Caltagirone. Conosco Perricciolo e Michelazzo, ma non ho mai lavorato per loro”.

Fonte: Live – Non è la d’Urso, Dagospia