ROMA – A “Live – Non è la d’Urso” si parla di Mark Caltagirone e dintorni e Barbara d’Urso, quando si parla dei presunti bambini adottati da Pamela Prati, perde le staffe: “Devi venire a dirmele in faccia tutte quelle cose, sui bambini non si scherza”.

“Io chiedo a Pamela Prati di venire qui in trasmissione – dice la D’urso con molta fermezza – deve tornare, ma non lo farà perché non ha il coraggio di farlo. Perché mi devi guardare negli occhi tutte quelle cose che mi ha detto in trasmissione in precedenza, mi deve dire come giustifica tutte quelle frasi. Ma forse non pensa che i nostri 4 milioni di telespettatori meritino di conoscere la verità. Perché se era vittima di una truffa, restava a casa, non veniva e simulava parlando di incontri, parlando di dettagli. Su questa cosa dei bambini poi… l’avevo detto che mi sarei incazzata! Ha parlato della gioia di essere madri, tu non puoi saperlo. Non puoi sapere delle gioie e delle difficoltà di avere bambini in affido. Noi li tuteliamo i bambini cara Pamela … noi sì, non tu”.