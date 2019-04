ROMA – Paola Caruso ha fatto il test del DNA. La showgirl aveva incontrato la scorsa settimana, a Live Non è la D’Urso, la sua presunta madre biologica, Imma. Un risultato, quello del test fatto da Paola e la presunta mamma, come chiarito dalla conduttrice, che non arriverà prima di una settimana.

“Il test è stato fatto ieri (martedì 9 aprile, ndr) e tra una settimana avremo il risultato”, ha chiarito la conduttrice a Live Non è la D’Urso. Molto probabilmente il responso dell’esame verrà letto in diretta tv nella prossima puntata del programma in programma mercoledì 17 aprile. In attesa di conoscere le sue vere origini, l’ex Bonas di Avanti un Altro è impegnata nella vita di mamma. La Caruso ha dato alla luce poche settimane fa, il piccolo Michelino che però, almeno per il momento, non ha ancora conosciuto il padre. Francesco, l’imprenditore ex fidanzato di Paola Caruso, non ha infatti ricucito alcun rapporto con la donna e il bambino.

Nel frattempo Imma, la presunta madre biologica di Paola Caruso, non ha svelato il nome del presunto padre naturale della 32enne. La donna si è limitata a dire che è un ex calciatore, che giocò a Catanzaro negli anni Ottanta e che non ha mai saputo della gravidanza. “Quando sono rimasta incinta nel 1984 lui è andato via dalla città. Per questo mia madre era contraria: sarebbe stato un grande scandalo per la mia famiglia”, ha confidato. Molto probabilmente il nome del calciatore verrà rivelato dopo il test del DNA. (fonte MEDIASET PLAY)