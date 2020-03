Live Non è la D’Urso, Paolo Brosio si addormenta in diretta FOTO

ROMA – Paolo Brosio si addormenta in diretta durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso. In collegamento dalla sua abitazione con il programma di Barbara D’Urso il giornalista proprio non ce l’ha fatta a restare sveglio. D’altronde erano le 00.45,

Una volta svegliatosi Paolo Brosio ha poi detto la sua in merito alle restrizioni dei decreti anti-coronavirus che hanno bloccato del tutto i riti religiosi: “Io penso che l’eucarestia, con delle selezioni con poche persone con guanti e mascherine, poteva essere concessa dato che si va dal tabaccaio e si gioca la schedina. La conferenza episcopale polacca ha aumentato le messe facendo entrare cinque persone alla volta. Si può andare in luoghi che sono frequentati dieci volte di più delle chiese e non si può prendere la sola eucarestia con i guanti e la mascherina”.

Quindi Barbara D’Urso ha spiegato perché il programma non andrà in onda anche il martedì: “

La D’Urso, però, ha annunciato che questo non sarà possibile, almeno per la settimana in corso: “Man mano che passano i giorni, qui al centro di produzione di Milano, diventa sempre più complicato. Siamo sempre di meno, dobbiamo rinunciare anche a delle telecamere, ai cameraman, ai tecnici. Siamo davvero in pochi. Siamo meno del 30 per cento rispetto al solito. Tutte le sere Mediaset garantisce una diretta su Rete4, quindi, le squadre ed i tecnici sono quelli. Sono pochi. Per cui, non siamo in grado di garantire produttivamente e organizzativamente di essere dopodomani in onda. Lo saremo a breve”. (Fonte Live Non è la D’Urso).