ROMA – “Pietro non è figlio di Carlo Delle Piane, non lo conosco”. A dirlo è Anna Crispino, la moglie dell’attore scomparso lo scorso agosto. La Crispino ha precisato che il fidanzato di Antonella Elia non ha alcuna parentela con il marito smentendo così quanto faceva intendere sui social lo stesso Pietro.

Dopo la morte di Carlo Delle Piane, infatti, Pietro ha pubblicato su Instagram una sua foto e il cognome uguale ha tratto in inganno molti follower che hanno riempito il post di condoglianze. Il compagno di Antonella Elia, a queste voci ha replicato con una serie di “like”.

La vicenda è tornata d’attualità cinque giorni fa, quando Pietro Delle Piane ne ha parlato a Mattino Cinque. Domenica 23 febbraio, Pietro Delle Piane è tornato sulla vicenda durante “Live – Non è la d’Urso”. Queste le sue parole: Io non ho mai dichiarato né scritto di essere figlio, nipote o cugino di Carlo Delle Piane – ha spiegato in studio l’attore – Nel 2000 ho cambiato cognome, c’è un atto notarile. Me lo consigliò il mio agente dell’epoca, dopo i primi lavori tutti mi chiamavano Delle Piane e il mio agente mi ha detto di cambiare cognome. Io mi chiamo Carlo Le Piane, in arte Delle Piane”.

Barbara d’Urso ha chiesto il motivo dei tanti like alle condoglianze ricevute dopo la morte dell’attore e mai smentite: “La pagina Instagram non la seguo io. Prima la seguiva un mio amico, io approvavo solo le foto che venivano pubblicate. Quando è morto Carlo ho chiesto che venisse messa una sua foto, lo conoscevo e lo ammiravo tantissimo. Non ho messo io quei like. Ci sono anche like a chi mi scriveva invece che non era mio padre”.

La persona che gestiva la pagina (che ha circa 17mila like malgrado non sia una persona particolarmente famosa) ora sarebbe stata licenziata. “Io no ho problemi – ha concluso Pietro Delle Piane – Tutti sanno. Gli addetti ai lavori mi conoscono come Le Piane, anche quando vengo qui, nei contratti Mediaset c’è scritto Le Piane, in arte Delle Piane. L’azienda sa benissimo chi sono e poi fanno trasmissioni, come Mattino 5, in cui mi chiedono chi sono e come mi chiamo davvero. C’è scritto su tutti i contratti”. L’attore ha anche mostrato in studio un articolo pubblicato da Chi in cui avrebbe dichiarato “che Carlo Delle Piane non è mio padre. Io sono vent’anni che uso questo cognome e non ho mai avuto problemi, nemmeno con Carlo in vita”.

