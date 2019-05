ROMA – Paola Caruso, dopo aver scoperto e incontrato la madre biologica, sogna di incontrare anche il padre. Il nome non è stato ancora rivelato, ma si tratta di un ex giocatore del Catanzaro che giocò in Calabria tra il 1984 e il 1985. La redazione di Live Non è la D’Urso lo ha contattato ma la risposta dell’uomo però non è stata positiva: “Non sono io il padre di Paola Caruso e non mi interessa”.

“Non conosco nessuna donna che si chiama Immacolata (la madre biologica della Caruso, ndr). In quegli anni le relazioni che ho avuto sono durate al massimo due mesi – ha detto l’uomo -. Penso che lei abbia fatto il mio nome perché all’epoca ero uno dei più conosciuti e famosi, magari ha frequentato più di un calciatore…Escludo che possa essere io il padre di Paola! Sono passati 30 anni, ho una famiglia e non mi interessa. Nonostante tutto auguro alla ragazza di trovare il suo vero padre”.

Le dichiarazioni dell’ex calciatore non sono piaciute a Imma, che ha negato tutto con veemenza. “Mi piacerebbe conoscere mio padre ma se lui non vuole avere niente a che fare con me non fa nulla. Io non obbligo nessuno. Un padre ce l’ho già avuto”, ha aggiunto Paola Caruso. (fonte MEDIASET PLAY)