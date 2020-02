ROMA – “È come nelle favole. I padri non si accorgono mai di quello che fanno le matrigne”. Così Rita Rusic risponde alle accuse mossele da Valeria Marini che, dopo il confronto avuto con lei nella casa del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare delle tensioni intercorse tra loro.

Dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia Rita Rusic è stata ospite a Live non è la D’Urso accompagnata proprio dall’ex marito Vittorio Cecchi Gori, che è al centro delle loro dispute. Valeria Marini, che è stata fidanzata di Cecchi Gori dopo il divorzio con la Rusic, ha infatti più volte sottolineato l’astio dimostrato dalla Rusic nei suoi confronti. L’ultima volta a Verissimo.

Nel salotto di Barbara D’Urso Cecchi Gori ha provato a gettare acqua sul fuoco: “Dopo il divorzio un pochino ci si mena – ha detto – ma poi passa. Valeria non c’entra niente, l’ho conosciuta due anni dopo la separazione e il mio errore è stato frequentarla anche con i miei figli. Gli ho detto di stare buona, di smettere di rivangare le cose. Poi ognuno si ricorda una cosa differente”.

Ma Rita Rusic è stata invece piuttosto chiara: “I fatti contano, le parole no. E’ la solita storia – ha detto – Il padre vede mai quello che fa la matrigna. I fatti sono questi: se io fossi stata quella che dice lei, io e lui non saremo così in questo momento”.

Rita ha poi parlato dei suoi litigi con Adriana Volpe all’interno della casa e ha sottolineato che non le piacevano affatto i toni che utilizzava.

Fonte: Live – Non è la D’Urso