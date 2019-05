ROMA – Rocco Siffredi, dopo Pamela Prati è il secondo grande ospite della puntata di oggi, mercoledì 15 maggio, di Live Non è la d’Urso. Rocco entra nello studio per parlare di diverse questioni. La prima è del rapporto complicato con Eva Henger, che ha cominciato un processo che la sta portando a rinnegare il suo passato.

La Henger è molto conciliante e in studio fa riferimento a discussioni avvenute nel passato: “L’ho trovato un ragazzo molto alla mano molto carino. Non mi è piaciuto quella cosa di sputare nel piatto, cambiare vita è normale, ho fatto quel lavoro e pensavo sarebbe stato il mio futuro, poi ho capito che non sarebbe stato per me. […] Voglio molto bene a Rocco non ho mai parlato male di lui”.

La Henger fa poi riferimento ad un patto che ci sarebbe stato tra lei e la sua amica d’infanzia Rózsa Tassi, anch’essa ex attrice a luci rosse conosciuta con il nome di Rosa Caracciolo. Per chi non lo sapesse, si tratta della moglie di Rocco e madre dei suoi due figli. La Henger, ad inizio carriera racconta di aver promesso all’amica che non avrebbe mai fatto un film con Rocco.

L’attore per adulti super-ospite della serata, replica alla Henger con queste parole: “Non mi è piaciuto che tu hai detto che hai fatto solo un film, tagliato a più pezzi e ne hanno fatti tanti. Io ho detto strano, il primo film l’ha fatto con me. Non abbiamo fatto rapporto completo, però c’è stato… Ti chiedo scusa per quello che ho detto, ma non mi piace dire le stron*ate”.

Fonte: Live Non è la D’Urso