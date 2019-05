ROMA – “Ho provato a mandare una lettera a Serena anni fa ma me lo hanno vietato”. A parlare è Gaetano, il fratello biologico di Serena Rutelli che ospite di Live-Non è la D’Urso ha raccontato la sua storia, in attesa di poter conoscere le sue sorelle. Gaetano, che oggi ha 32 anni, è stato abbandonato a 9 mesi per poi essere adottato dalla zia, sorella della madre. La stessa donna che ha dato alla luce anche Serena e Monica, adottate poi da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

Nelle scorse settimane Serena, che si trova attualmente nella casa del Grande Fratello, era stata messa al corrente della volontà espressa dalla madre di poterla incontrare. Nello studio di Barbara D’Urso il fratello ha quindi rivelato di essere stato a sua volta contattato dalla donna, ma di aver preso la stessa decisione di Serena. “Ho visto la mia mamma naturale solo una volta, in foto. Mi ha scritto sette anni fa, quando dovevo sposarmi. Voleva venire al mio matrimonio ma non l’ho invitata. Secondo me non è una mamma”.

La donna è oggi una senzatetto e dopo il rifiuto del primogenito ha dovuto incassare anche quello di Serena Rutelli, che ha voluto leggere la sua lettera ma le ha negato un incontro. Gaetano ha quindi spiegato a Live – Non è la D’Urso di aver appreso dell’esistenza di Serena e Monica solo quattro anni fa, ma di non essere riuscito a contattarle. “Ho provato a mandare loro una lettera ma i miei assistenti sociali me lo hanno vietato per una questione di sicurezza per via del loro padre biologico”, ha spiegato il giovane.

Poi l’ha vista al Grande Fratello e non si è lasciato sfuggire l’occasione. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Serena ha accolto con grande commozione la sua lettera e ha già fatto sapere che è pronta ad incontrarlo. (Fonte: Live – Non è la D’Urso)