Live non è la D’Urso, Veronica Maya contro Vittorio Feltri: “Schifo d’uomo sul viale del tramonto”

ROMA – Nella puntata di lunedì 18 novembre, Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi erano gli ospiti del programma Live – Non è la D’Urso in onda in prima serata su Canale 5. I due Vittori erano contrapposti a quattro sferate donne.

Feltri, in studio ha polemizzato prima con Vladimir Luxuria e poi anche con la conduttrice Veronica Maya decidendo di lasciare lo studio. Queste le sue parole nel momento dell’addio allo studio della D’Urso: “Barbara ma dove le hai trovate? Sono delle galline. La mamma non vi ha insegnato l’educazione? Mi rompete i co***ni! Smettetela! Siete delle galline”. A fine serata, Feltri ha rincarato la dose scrivendo su Twitter: “Stasera è stato fenomenale, una riedizione tardiva del manicomio e di un pollaio meraviglioso pieno di cretine”.

La Maya, durante il dibattito si era subito mostrata contrariata ai modi di fare di Sgarbi e di Feltri, prendendosela in particolare con quest’ultimo. Veronica Maya, alla fine della trasmissione ha deciso di sfogarsi su con un lungo post su Instagram: “Ieri sera anziché andare dal mio amico Alfonso Pepe a cena dove mi attendevano amici e chef stellati che adoro, ho ceduto ed accettato l’invito di @livenoneladurso. Mi intrigava l’idea di un ironico confronto con due belle teste come Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri, di cui a parte certi eccessi secondo me spesso voluti ed ormai parte di un personaggio che per l’appunto li rende tali e appetibili per un certo pubblico televisivo, in fondo mi facevano anche simpatia. Fino a ieri”.

La Maya scrive di avere provato “molta vergogna” nell’ascoltare il dialogo fra Sgarbi e Vladimir Luxuria, per via di “colpi bassi e vili che purtroppo solo dei maschilisti e arroganti sono capaci di perpetrare come lui ha fatto per interminabili ed imbarazzanti minuti”.

La showgirl torna poi a parlare di Feltri: “Ma qualcuno gli ha detto che è stato pagato per andare in una trasmissione dove sarebbe avvenuto uno scambio di opinioni? O pensava di poter fare il suo monologo dove le uniche parole del famoso dizionario sono state INSULTI E PAROLACCE?!”.

Secondo la conduttrice e showgirl, Feltri è “uomo sul viale del tramonto che non perde mai l’occasione di inveire in modo volgare”. Poi l’affondo finale: “Che schifo un uomo così! Non sopporto più la volgarità non sopporto l’arroganza, la prevaricazione, la maleducazione. La prossima volta vado a cena, dagli amici. Faccio ammenda”.

Fonte: Live non è la D’Urso, Instagram