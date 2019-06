ROMA – Pamela Prati non sarà da Barbara D’Urso nemmeno per l’ultima puntata del suo programma serale Live – Non è la D’Urso. Il faccia a faccia tra la showgirl sarda e la conduttrice, molto atteso dopo i continui sviluppi del Caltagirone-gate, non ci sarà neppure mercoledì 19 giugno.

Secondo quanto scrive Panorama, però, nello studio Mediaset di Carmelita potrebbe essere presente un’altra protagonista del Prati-gate, ovvero l’ex agente della showgirl Pamela Perricciolo, che sarà così protagonista di una nuova intervista esclusiva con la D’Urso dopo quella avvenuta tre settimane fa.

Ma non finisce qui: perché anche mercoledì 19 giugno, come in diverse puntate precedenti, ci sarà Eliana Michelazzo, ormai diventata quasi una presenza fissa al programma di Barbara D’Urso.

Ospite del programma Mediaset sarà anche Miguel Bosè, che anni fa ha avuto una relazione proprio con la conduttrice. In studio ci sarà anche Enrico Contarin, secondo classificato al Grande Fratello 16, e Morgan, che torna a parlare dopo gli ultimi avvenimenti che lo riguardano e che riguardano le due figlie avute dalle ex Asia Argento e Jessica Mazzoli, Anna Lou e Lara. (Fonte: Live – Non è la D’Urso)