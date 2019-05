ROMA – Volano gli stracci a Live – Non è la D’Urso. Nella puntata andata in onda mercoledì 29 maggio c’è stato uno scontro verbale violentissimo tra Eliana Michelazzo, coinvolta nel caso delle finte nozze tra Pamela Prati e il finto Mark Caltagirone, e Guendalina Tavassi, amica storica della Michelazzo.

La Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello, ha accusato la Michelazzo di aver architettato tutto e ha parlato esplicitamente di un “gioco malato tra te e Pamela Perricciolo”. Nello scontro sono volate parolacce, e non poche, fino ad un plateale “Ma vai a fare in c***” gridato dalla Michelazzo alla Tavassi.

La D’Urso ha poi parlato anche di Simone Coppi, colui che la Michelazzo sosteneva fosse il suo fidanzato, ma con il quale lei non ha mai avuto in realtà alcuna relazione. Dopo un servizio che mostrava come le foto spacciate per quelle di Coppi dalla Michelazzo fossero quelle di un modello tedesco, la Michelazzo si è messa a piangere, forse non sapendo cosa rispondere.

E’ stata poi la volta di Vladimir Luxuria, che ha a sua volta attaccato la Michelazzo: “In tutta quesra (Fonte: Live-Non è la D’Urso)