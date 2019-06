ROMA – Eliana Michelazzo per la prima volta incontra il suo Simone Coppi, o meglio l’uomo la cui immagine è stata rubata e postata sui social. A Live Non è la D’Urso sotto gli occhi vigili della conduttrice e degli altri ospiti, la Michelazzo ha incontrato nell’ascensore Stephan Weiler e ha avuto modo di chiedergli scusa.

L’emozione per l’incontro da parte di Eliana è stata forte, più volte ha detto di stare per sentirsi male mentre spiegava l’assurdità della sua storia con Simone Coppi e si scusava con il malcapitato Stephan. Il modello ha apprezzato le scuse di Eliana, ma ha spiegato di non aver apprezzato la situazione e soprattutto di non capirla.

La Michelazzo poi è tornata in studio dove è scoppiata in lacrime e battendo i pugni, lasciandosi andare a un siparietto di dubbio gusto in cui continua a proclamarsi vittima di tutta l’assurda vicenda di Mark Caltagirone, Pamela Prati e Pamela Perricciolo.