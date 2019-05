ROMA – A Live – Non è la D’Urso si continua a parlare del caso di Pamela Prati e delle finte nozze con il finto Mark Caltagirone. Ma il protagonista questa volta è il finto figlio della showgirl sarda e di Caltagirone.

Si tratta di un bambino in carne e ossa a cui è stata fatta interpretare la parte dicendogli che si trattava di una fiction. Non solo: il piccolo avrebbe persino dovuto fingere di avere un tumore alla gola.

Il bambino avrebbe anche accompagnato Pamela Prati ad una merenda con Michela Miconi e la figlia, entrambe inconsapevoli di tutta la vicenda.

A raccontare la storia, in collegamento con lo studio di Canale Cinque, è stato l’avvocato della mamma del finto Sebastian Caltagirone, che ha spiegato ad una allibita Barbara D’Urso come sarebbero andate davvero le cose, con il piccolo che avrebbe dovuto mandare messaggi vocali in cui, con la voce rotta, diceva di avere un tumore. La puntata è poi proseguita con un’altra ospite implicata nella vicenda: Eliana Michelazzo, che ha accusato Pamela Perricciolo, la ex agente di Pamela Prati, con parole molto pesanti: “Sei una maledetta”. (Fonte: Live-Non è la D’Urso)