Live – Non è la d’Urso, Victoria Pennington contro Pasquale Laricchia: “Mi picchiò e…”

ROMA – Victoria Pennington, ospite di Live – Non è la d’Urso, accusa in diretta l’ex compagno Pasquale Laricchia con il quale partecipò al Grande Fratello:

“Quando ho lasciato lui io ho scelto di vivere evitando di rimanere in una situazione molto violenta. L’ultima volta ha corso dietro di me, io sono andato in stanza da letto. Me ne ha dati così tanti che io ho smesso di respirare, ho rischiato di morire se me lo avesse fatto un’altra volta”.

“La polizia? Sì, dopo di che non sono più andata dalla polizia perché ho avuto paura. Il mio unico punto di riferimento era Pasquale perché non avevo parenti, amici o conoscenti che mi potevano aiutare”.

La lettera di Victoria.

“Ti sentivi un Dio in terra – scrisse già tempo fa Victoria parlando di Pasquale Laricchia in una lettera a DiPiù – praticamente mi trattavi come un oggetto. Ti imponevi per avere parola su tutto: i guadagni dalle nostre serate in discoteca, i progetti nello spettacolo insieme…Tutto…E ti imponevi in modo duro, con urla, improperi. Ogni pretesto era buono per attaccarmi”.

Lettera in cui Victoria parlò anche di questo, presunto, violento litigio: “In quell’occasione tu hai veramente superato il limite, non ti sei limitato alle urla, sei andato oltre…Troppo oltre, e se ne parlò anche sui giornali. Sei stato violento, tanto che io sono uscita di casa e sono andata dalla polizia”.

Ora non resta che aspettare le replica di Pasquale.

Fonte: Live – Non è la d’Urso.