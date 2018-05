ROMA – Inizio col botto per il Concertone del Primo Maggio: Lo Stato Sociale hanno aperto, alle 15 in punto, la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, con una canzone contro il presidente del Senato, il nuovo governo che non si fa, le contraddizioni del lavoro in Italia.

La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato il brano “Mi sono rotto il c….”, in una versione rivista e corretta, attaccando la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Luca Cordero di Montezemolo, la formazione del nuovo governo, il lavoro senza diritti.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Questa una parte del brano: “Lo faccio con te, no con te, con Renzi o con Casa Pound però senza il Duce”. Sul tema dell’immigrazione Lodo ha scherzato su quelli che ce l’hanno con gli immigrati: “In un paese dove tutti mangiano il sushi e dopo le dieci di sera c’è solo il kebab”.

Tre anni fa, su quello stesso palco, il gruppo bolognese era stato costretto, dagli organizzatori e dalla Rai, a rinunciare a esibirsi con quel brano, perché in fascia protetta non era stato ritenuto accettabile l’uso della parolaccia contenuta nel titolo e nel testo.

La loro presenza fece comunque discutere dopo il divieto di portare sul palco insieme a loro sei coppie: due eterosessuali, due gay e due lesbiche per un lungo bacio durante l’esibizione, a sostegno dei diritti civili. L’unico bacio fu quello tra due componenti del gruppo.