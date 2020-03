ROMA – Lodovica Comello è diventata mamma. Il 16 marzo in piena emergenza coronavirus è nato Teo, il primogenito dell’attrice e showgirl e del marito e produttore televisivo argentino Tomas Goldschmidt . Fino all’ultimo la coppia ha tenuto segreto il nome del bimbo in arrivo, perché trovarne uno che fosse un compromesso tra le origini italiane di Lodovica, quelle sudamericane di Tomas e adatto all’importante cognome del padre non è stato facile.

Ad annunciare la nascita del piccolo Teo è stata la stessa Comello in un post su Instagram, dove ha pubblicato una foto della manina del bebè accompagnata dal semplice messaggio “Ciao Teo”. La Comello ha sposato il suo Tomas in gran segreto nel 2015, ma l’amore tra i due era nato sul set della teen soap Violetta, di cui era protagonista.

Nonostante il pancione, fino all’ultimo la Comello aveva continuato a lavorare come conduttrice di Italia’s Got Talent, ma ha dovuto rinunciare proprio alla puntata della finale per il parto imminente. A sostituirla per l’ultima puntata è stato quindi Enrico Papi. Se i fan sperano in altre foto del piccolo Teo dovranno rinunciare, in una precedente intervista Lodovica aveva detto a Tv Sorrisi e Canzoni: “L’identità di mio figlio vorrei tenerla per noi”.

(Fonte Instagram e TvZap)