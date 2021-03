Lodovico Guenzi chi è: Sanremo 2021, fidanzata, figli, età, canzoni, il cantante de Lo Stato Sociale a Oggi è un altro giorno. A poche ore dal Festival della canzone italiana, Lodo Guenzi, insieme al resto del gruppo, sarà ospite di Oggi è un altro giorno in collegamento da Sanremo.

Lodo Guenzi è nato l’ 1 luglio del 1986 a Bologna. Gode di un ampio seguito sui social network ma della sua vita privata sappiamo pochissimo. Perché sui social preferisce dare risalto ai suoi progetti artistici e musicali.

Comunque, al momento Guenzi dovrebbe essere single. Quindi non dovrebbe avere una fidanzata. E ovviamente non ha figli. Si trova in una fase della sua vita dove si sta dedicando anima e corpo alla sua carriera musicale, a partire dalla partecipazione a questa edizione del Festival di Sanremo 2021.

Ma prima del debutto al Festival di Sanremo 2021, Guenzi sarà uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno, su Rai 1, insieme al resto del suo gruppo musicale.

Lo Stato Sociale è un gruppo musicale italiano formato nel 2009 da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti, tutti e tre, all’epoca, dj di Radio Città Fujiko a Bologna. Nel 2011 la formazione viene ampliata a quintetto con l’ingresso di Enrico Roberto e Francesco Draicchio.

Nel 2018 la band partecipa al Festival di Sanremo classificandosi al 2º posto con la canzone Una vita in vacanza. A Luglio ricevono il Premio Lunezia Indie Pop per il Valore Musical Letterario dell’album «Primati».