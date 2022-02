Lol 2: la data di uscita, i nuovi concorrenti, il presentatore, le regole e dove vederlo in tv e streaming

Sta per tornare Lol 2, seconda stagione di Lol-Chi ride è fuori, dopo il grande successo della prima: ecco la data di uscita, i nuovi concorrenti, il presentatore, le regole e dove vederlo.

Lol 2, la data di uscita

Le prime quattro puntate di Lol 2 verranno rilasciate venerdì 24 febbraio sulla piattaforma Prime Video di Amazon.

Le ultime due puntate, a conclusione del programma, saranno invece disponibili dal 3 marzo.

Lol 2, le regole

La prima edizione del comedy show fu vinta da Ciro del gruppo comico The Jackal dopo una sfida all’ultima risata con Katia Follesa.

L’intero cast del programma è stato rinnovato per questa seconda stagione: sono in arrivo altri comici italiani che dovranno cimentarsi nell’impresa di non ridere alle battute dei colleghi per non essere squalificati.

Per vincere, infatti, i comici protagonisti dello show devono evitare di ridere per 6 ore consecutive, cercando invece di far ridere gli altri.

Il tutto avverrà in un locale in cui saranno presenti tutti i possibili oggetti di scena da cui trarre ispirazione per gag divertenti.

Lol 2, il presentatore e i nuovi concorrenti

Ad affiancare Fedez, conduttore confermato, e a controllare i giocatori ci sarà Frank Matano, che partecipò come concorrente alla prima edizione del programma.

Tra i concorrenti della seconda stagione di Lol 2 troveremo Maccio Capatonda, il mago Forest, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana del Bufalo e Max Angioni, comico che ha debuttato nella scorsa edizione di Italia’s Got Talent. Ci sarà poi anche Maria Di Biase, comica del duo storico di Zelig con Corrado Nuzzo.

Dal web sono in arrivo Tess Masazza e la coppia The pozzolis family: Alice Mangioni e Gianmarco Pozzoli.