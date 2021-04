Lol – chi ride è fuori, Angelo Pintus (nelal foto Ansa): “Ho avuto il Covid. E’ come se due pugili ti piccchiassero per 2 giorni”

Angelo Pintus è uno dei comici più amati in Italia. Originario di Trieste, Angelo ha 45 anni. Comico molto amato, è stato tra i partecipanti di Lol – chi ride è fuori, il comedy show targato Prime Video.

Angelo Pintus: “Ho avuto il Covid, è come se un pugile ti prendesse a pugni per due giorni”

In un’intervista al Rolling Stone poco prima del lancio di Lol, Angelo Pintus ha fatto una rivelazione inaspettata: “Ho preso il Covid. Sono stato di mer*a: è come se un pugile ti picchiasse per due giorni. E poi, per dispetto, non senti neanche i sapori”.

Lol non è l’unica cosa che sta facendo in questo momento: “Riuscire a fare questi due progetti è stato incredibile: io sono stato contagiato tra LOL e Before Pintus (sitcom che lo vede protagonista, in partenza sempre su Prime Video, ndr)”.

Angelo Pintus, la carriera

Il Covid è stato comunque superato e Pintus si dice carico di tornare sul palco: “Avrei dovuto fare uno show live dal Teatro di Taormina. Evidentemente salterà ma non mollo: Taormina è il mio obiettivo, anche se lo facciamo nel 2022”.

Dopo aver cominciato la propria carriera al Maurizio Costanzo Show nel 2001, ha raccolto una serie di successi: da Colorado a Made in Sud fino al recentissimo Lol.

Angelo Pintus chi è la moglie Michela Sturaro

Nel 2019, durante una tappa all’Arena di Verona, Angelo Pintus si inginocchiò davanti a tutti per chiedere la mano di Michela Sturaro, la donna che sarebbe diventata sua moglie. I due si sono sposati in forma privata nel piccolo centro di Francolino in provincia di Ferrara, a due passi dalla casa della mamma di lei.

Di Michela Sturaro si sa pochissimo anche perché Pintus ha sempre voluto tenere lontano dalle luci della ribalta del mondo dello spettacolo la propria vita privata. Michela però, su Instagram posta spesso alcuni scatti privati della quotidiana complicità con il marito.