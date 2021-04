Lol – chi ride è fuori: chi è il vincitore, nuove puntate, dove vederlo e seconda stagione

Si è appena conclusa la prima stagione di Lol – Chi ride è fuori con il primo vincitore, ma già si parla di seconda stagione e nuovi concorrenti comici. Il fortunatissimo format originale di Amazon, che si rifà a uno show televisivo giapponese, in Italia ha avuto grandissimo successo. Tante critiche anche tra chi dice che non fa ridere, ma in realtà lo scopo è proprio quello: non ridere, ed è proprio quando non si può ridere che viene da ridere di più. Dieci comici chiusi per sei ore in una stanza con una sola regola, chi ride viene eliminato.

Lol – Chi ride è fuori, il primo vincitore è Ciro Priello dei The Jackal

A trionfare dopo le estenuanti sei ore senza ridere è Ciro dei The Jackal, uno di quelli insieme a Lillo, Elio e Katia Follesa che sicuramente si è impegnato di più per far ridere gli altri. Partecipando molto attivamente a Lol. Gli ultimi tre rimasti erano Ciro, Katia Follesa e Caterina Guzzanti. Proprio la Guzzanti, quasi impassibile per tutto il gioco, alla fine è stata squalificata perché quella meno attiva.

Rimangono Katia e Ciro e parte una battaglia tra i due tra lei che prova a leccarlo e lui che simula un accoppiamento tra due tartarughe. Alla fine Ciro riesce a farla ridere parlando della zeppola della figlia piccola. Ciro ha quindi deciso di devolvere i centomila euro della vincita ad ActionAid.

Lol, come funziona, premio vincitore e seconda stagione

Dieci comici rinchiusi per sei ore con l’obiettivo di non ridere. La versione italiana guidata da Fedez (neo papà di Vittoria) e Mara Maionchi è partita il primo aprile con i primi 4 episodi da 30 minuti, i successivi 2 sono arrivati ieri 8 aprile. I dieci comici in gara sono Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna.

In palio un premio finale di 100.000 euro che andranno ad un ente benefico scelto. Tocca a loro sfidarsi a colpi di gag sotto lo sguardo attento del game master Fedez insieme a Mara Maionchi. Fedez sarà il conduttore e arbitro di questa prima edizione di Lol: Chi ride è fuori. Il cantante, insieme alla co-conduttrice Mara Maionchi, osserva la gara comica all’interno di un’apposita control room. E già si parla di una seconda stagione visto il grande successo.

Dove vedere le puntate di Lol, comprese le ultime due

Oggi come detto su Amazon Prime Video sono uscite le ultime due puntata di Lol che sono visibili a questo link. La serie quindi finisce visto si tratta di un format di 6 puntate. C’è da stare certi però che ne verrà fatta presto un’altra visto il grande successo di pubblico che ha ricevuto la prima serie di Lol. Si parla anche di fare un sondaggio per far decidere al pubblico i comici da inserire.