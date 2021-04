Giallo a Lol: Chi ride è fuori: alcune gag dei comici italiani sono state prese dalle edizioni straniere dello show? Sotto questa accusa sarebbero finite in particolare due sketch di Elio e Lillo.

Lol, gag copiate? I due sketch sotto accusa

I due numeri che, secondo qualche spettatore, sarebbero stati copiati sono quello in cui Elio entra in scena vestito da Gioconda di Leonardo da Vinci e quello in cui Lillo compare come illusionista con in mano il metro.

Da Amazon, il cui account social è sempre molto attivo, non è arrivata ancora alcuna replica alle perplessità dei telespettatori e questo farebbe ipotizzare che si tratti di ‘ispirazioni’ autorizzate.

Lol: Chi ride è fuori, il comedy show di Amazon Prime Video

Lol: Chi ride è fuori è uno show in cui dieci comici si sfidano a colpi di gag con l’obiettivo di far ridere gli altri compagni e colleghi, mentre loro riescono a trattenere le risate. Il programma ha riscosso molto successo, tanto da essere diventato ufficialmente il primo prodotto di Amazon Prime Video davvero mainestream in Italia.

Lol versione italiana è partita il primo aprile. I dieci comici in gara erano Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. In palio un premio finale di 100mila euro destinati ad un ente benefico scelto. E dopo il grande successo si parla già di una seconda stagione.