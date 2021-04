Lol chi ride è fuori: le ultime due puntate in streaming e in tv. Ecco il link per guardare tutto Lol FOTO ANSA

Si chiama Lol: chi ride è fuori ed è il programma tv originale Amazon di cui tutti stanno parlando: oggi sono uscite le ultime due puntate in streaming e in tv. Il format, preso di sana pianta da un’idea giapponese, è tanto semplice quanto divertente: dieci comici chiusi per sei ore in una stanza con una sola regola, chi ride viene eliminato.

Chi sono i comici di Lol e come funziona

Dieci comici rinchiusi per sei ore con l’obiettivo di non rider. La versione italiana guidata da Fedez (neo papà di Vittoria) e Mara Maionchi è partita il primo aprile con i primi 4 episodi da 30 minuti, i successivi 2 sono arrivati oggi 8 aprile. I dieci comici in gara sono Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna.

In palio un premio finale di 100.000 euro che andranno ad un ente benefico scelto da chi vincerà. Dando sfogo alle proprie abilità comiche ma con il difficile obiettivo di non ridere. Tocca a loro sfidarsi a colpi di gag sotto lo sguardo attento del game master Fedez insieme a Mara Maionchi. Fedez sarà il conduttore e arbitro di questa prima edizione di Lol: Chi ride è fuori. Il cantante, insieme alla co-conduttrice Mara Maionchi, osserva la gara comica all’interno di un’apposita control room.

Dove vedere le puntate di Lol, comprese le ultime due

Oggi come detto su Amazon Prime Video sono uscite le ultime due puntata di Lol che sono visibili a questo link. La serie quindi finisce visto si tratta di un format di 6 puntate. C’è da stare certi però che ne verrà fatta presto un’altra visto il grande successo di pubblico che ha ricevuto la prima serie di Lol. Si parla anche di fare un sondaggio per far decidere al pubblico i comici da inserire.