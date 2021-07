Loredana Bertè chi è: ex mariti (Bjorn Borg e Roberto Berger), figli, età, peso, altezza, Mia Martini, canzone “Figlia di…” (foto Ansa)

Loredana Bertè chi è: ex mariti (Bjorn Borg e Roberto Berger), figli, età, peso, altezza, Mia Martini, canzone “Figlia di…”. La cantante sarà tra i protagonisti della puntata odierna di The Voice Senior (in onda su Rai 1 alle 21:20).

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia, peso, altezza di Loredana Bertè

La Bertè è nata il 20 settembre 1950 a Bagnara Calabra in provincia di Reggio Calabria ed ha 70 anni. la sua altezza dichiarata è di 1,67 metri e pesa circa 70 chili. Il suo vero nome è Loredana Carmela Rosaria Bertè.

Marito e figli: la vita privata di Loredana Bertè

La Bertè si è sposata due volte ma non ha figli. Il matrimonio con Bjorn Borg è durato dal 1989 al 1993, mentre quello con Roberto Berger si è protratto dal 1983 al 1987.

Loredana Bertè è la sorella di Mia Martini

Loredana Bertè è una cantautrice e attrice italiana. Considerata dalla critica come la regina del rock italiano, ed è la sorella minore della compianta Mia Martini. È ritenuta sin dagli anni Settanta una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano.

Loredana Bertè all’ultimo Sanremo con la canzone “Figlia di…”

La Bertè ha partecipato complessivamente a dodici edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2008 le è stato assegnato il “Premio alla carriera città di Sanremo”. Nel 2021 la cantante si è esibita con il brano “Figlia di…” in occasione della sua partecipazione alla prima serata della kermesse per celebrare i suoi 70 anni.